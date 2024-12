Rusland vermindert Europese gasleveringen via Oekraïne

MOSKOU (ANP/RTR) - Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom meldt dat het dinsdag minder gas transporteert naar Europa via Oekraïne. Dit is de laatste dag voordat een overeenkomst afloopt die de gasstroom bijna drie jaar tijdens de oorlog heeft gegarandeerd. Tenzij er op het laatste moment een verrassende overeenkomst wordt bereikt, stoppen de gasleveringen waarschijnlijk op 1 januari helemaal.

De Russische president Vladimir Poetin verklaarde vorige week donderdag dat er dit jaar geen tijd meer is om een nieuwe overeenkomst te sluiten over het transport van gas via Oekraïne. De weinige overgebleven afnemers van Russisch gas, zoals Slowakije en Oostenrijk, hebben inmiddels alternatieve leveringen geregeld. Marktkenners verwachten dan ook minimale gevolgen voor de gasprijzen van het stopzetten van de Russische gasstroom. Het stopzetten van de gasstroom zou vooral geopolitiek van groot belang zijn.

Het wegvallen van goedkope Russische gasleveringen leidde in Europa tot een economische vertraging, oplopende inflatie en een verslechtering van de welvaart.