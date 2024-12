Staatssecretaris Coenradie: blijf met je poten van hulpverleners

ROOSENDAAL (ANP) - Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid) heeft geen goed woord over voor mensen die hulpverleners belagen tijdens de jaarwisseling. "Blijf met je poten van onze hulpverleners af", zei ze na afloop van een werkbezoek aan hulpdiensten in het Brabantse Roosendaal.

"Deze mensen staan er voor jou, je familie, je vrienden. Blijf van ze af en toon respect", zei de bewindsvrouw. Coenradie en minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) waren in Roosendaal om hulpverleners een hart onder de riem te steken voorafgaand aan oudejaarsnacht. De jaarwisseling is een drukke nacht voor hulpverleners, die in sommige gevallen te maken krijgen met zwaar geweld en vuurwerk, zoals in het Gelderse Hedel vorig jaar.

Coenradie zegt "signalen" van hulpverleners die om een vuurwerkverbod vragen te horen, en benadrukt dat gemeenten dit afzonderlijk kunnen instellen. Gevraagd naar een landelijk vuurwerkverbod verwijst de staatssecretaris naar een initiatiefwet in de Tweede Kamer. "Het is even afwachten hoe daar in de Kamer op gereageerd gaat worden."

De bewindsvrouw zegt enigszins gespannen op de bank te zitten tijdens oudejaarsavond. "In die zin dat ik vooral hoop dat hulpverleners de avond en nacht goed doorkomen en met rust worden gelaten."