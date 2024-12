Crematie Desi Bouterse op zaterdag 4 januari

PARAMARIBO (ANP) - De crematie van de Surinaamse oud-president Desi Bouterse is op zaterdag 4 januari in Paramaribo, heeft het hoofdbestuur van zijn Nationale Democratische Partij (NDP) bekendgemaakt. De avond ervoor staat de partij stil bij leven en werk van Bouterse tijdens een singineti, een herdenkingsavond waarbij volgens traditie zang en gebed een belangrijke rol vervullen.

Familie, vrienden en partijgenoten zijn welkom in het partijcentrum in de Surinaamse hoofdstad, staat in de bekendmaking. Daar staat de kist van Bouterse zaterdag en hebben mensen vier uur lang de tijd om eer te betuigen en afscheid te nemen. Daarna vertrekt de rouwstoet naar een crematorium op nog geen anderhalve kilometer afstand.

Bouterse is oprichter van de Nationale Democratische Partij en was voorzitter sinds 1996. In januari 2024 dook hij onder om te ontkomen aan een gevangenisstraf van twintig jaar voor zijn aandeel in de Decembermoorden die in 1982 het leven kostten aan vijftien politieke tegenstanders.