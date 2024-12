Russische Gazprom breekt records met gasleveringen aan China

MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - Het Russische staatsgasconcern Gazprom heeft zaterdag naar eigen zeggen een nieuw record gevestigd voor dagelijkse leveringen van aardgas via pijpleidingen aan China. De dagelijkse doorvoer via de Power of Siberia-pijpleiding overschreed de maximale contractuele verplichtingen, aldus Gazprom in een verklaring. Het bedrijf gaf daarbij geen exacte cijfers.

Begin deze maand verhoogde Gazprom de leveringen naar het dagelijkse equivalent van 38 miljard kubieke meter per jaar. China lijkt dit jaar de grootste afzetmarkt te worden voor Russisch aardgas via pijpleidingen. Gazprom profiteert steeds meer van gasleveringen aan China, terwijl Europa sinds de door Brussel ingestelde sancties vrijwel geen toegang meer heeft tot goedkoop Russisch gas.