Norris bezorgt met zege in Abu Dhabi McLaren constructeurstitel

ABU DHABI (ANP) - Lando Norris heeft de laatste race van dit jaar in de Formule 1 gewonnen. De Brit was de snelste in de Grote Prijs van Abu Dhabi en hij bezorgde zijn team McLaren daarmee de wereldtitel bij de constructeurs. Voor McLaren is het de negende constructeurstitel. Het Britse team moest er 26 jaar op wachten.

Het was de vierde zege van Norris dit jaar. Hij eindigt als tweede in het kampioenschap van de coureurs achter Max Verstappen, die zich twee weken geleden in Las Vegas al verzekerde van zijn vierde wereldtitel. Verstappen reed een ongelukkige race. Hij kreeg een tijdstraf van tien seconden voor een aanrijding met Oscar Piastri in de eerste ronde. De Nederlander moest genoegen nemen met de zesde plaats.

Norris scoorde met zijn overwinning genoeg punten om Ferrari ruim voor te blijven in het kampioenschap van de teams, hoewel de coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc er alles aan deden om zoveel mogelijk punten binnen te slepen voor de Italiaanse renstal. Sainz eindigde in zijn laatste race voor Ferrari als tweede, Leclerc finishte als derde.

Belangrijk

McLaren moest lang wachten op een nieuwe constructeurstitel. Dat kampioenschap is belangrijk voor de teams, omdat het vele miljoenen euro's oplevert voor de ontwikkeling van de auto's. Sainz zette Norris wel even onder druk, maar de Spanjaard had niet de snelheid om de Brit aan te vallen. Norris reed van start tot finish aan de leiding.

Leclerc reed een opvallend sterke race. De Monegask startte door een gridstraf als negentiende en wist zich op te werken naar de derde plaats. Dat was mede dankzij een flitsende beginfase, waarin hij elf posities opschoof.

Hamilton

Verstappen startte als vierde en deed met een inhaalactie in de eerste bocht een aanval op de tweede plek van Piastri. Er was weinig ruimte en beide auto's raakten elkaar. Verstappen draaide in zijn Red Bull een rondje om zijn as, maar kon wel de race vervolgen. Hij zakte terug naar de elfde plaats. Vanaf die plek klom hij geleidelijk omhoog naar uiteindelijk de zesde plek.

Lewis Hamilton eindigde zijn laatste race voor Mercedes als vierde. De Brit haalde in de laatste ronde nog zijn teamgenoot George Russell in. De zevenvoudig wereldkampioen verlaat het team om vanaf 2025 zijn geluk te beproeven bij Ferrari.