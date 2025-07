Samsung onthult dit jaar trifold-vouwtelefoon

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Samsung Electronics wil later dit jaar beginnen met de verkoop van zijn eerste trifold-vouwtelefoon. Dat is een vouwbare smartphone met drie schermpanelen die samenklappen, waardoor het toestel compacter is dan een standaard smartphone.

"We werken er hard aan om de trifold-smartphone voor het einde van het jaar uit te brengen", zei directeur mobiele technologie en consumentenelektronica TM Roh tijdens een evenement in New York, waar Samsung drie nieuwe opvouwbare smartphones onthulde. Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft nog geen naam voor de trifold-vouwtelefoon bedacht.

Met de ontwikkeling van zijn eigen trifold-smartphone gaat Samsung de concurrentie aan met het Chinese Huawei, dat in september vorig jaar als eerste een trifold-smartphone onthulde. Huawei's apparaat, de Mate XT, is op twee plaatsen opvouwbaar en biedt volledig uitgevouwen een scherm van 10 inch.