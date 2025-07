Trump denkt aan standaardheffing van 15 tot 20 procent

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump wil de meeste landen importheffingen van 15 tot 20 procent opleggen, zei hij tegen nieuwszender NBC News. Dat tarief zou gelden voor producten uit landen waarvoor de Amerikaanse regering geen specifiek tarief heeft aangekondigd in een brief.

"We gaan zeggen dat alle andere landen zullen betalen, of het nou 20 procent of 15 procent is. Dat zoeken we nu uit", zei hij. Momenteel hanteren de Verenigde Staten een algemeen tarief van 10 procent, hoewel voor bepaalde producten zoals staal en auto's hogere heffingen gelden. "Volgens mij zijn de tarieven goed ontvangen. De aandelenmarkt heeft een nieuw record bereikt", verwees de president naar de recordstand van de beursgraadmeter S&P 500 op donderdag. Deze week publiceerde Trump brieven aan 22 landen waarin hij het handelstarief voor hun producten bekendmaakte.