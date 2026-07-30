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Samsung verdient veel meer aan schaarse chips door AI-vraag

Economie
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 11:47
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SEOUL (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung heeft afgelopen kwartaal opnieuw veel meer winst gemaakt door de extreme vraag naar geheugenchips voor AI-datacenters. De grootste fabrikant van geheugenchips ter wereld verwacht dat het al nijpende tekort volgend jaar verder toeneemt. De prijzen zijn omhooggeschoten, waardoor de smartphonedivisie van het concern het eerste verlies ooit noteerde.
Samsungs totale operationele winst, dus voor rentebetalingen en belastingen, vernegentienvoudigde de afgelopen maanden tot omgerekend ruim 54 miljard euro. De winst van de chipdivisie viel 250 keer hoger uit dan een jaar eerder. Samsung sluit steeds vaker lucratieve langetermijncontracten met grote opdrachtgevers die anders vrezen naast de schaarse chips te grijpen.
Beleggers vragen zich steeds meer af of de grote investeringen in AI niet overdadig zijn en of er straks niet te veel datacenters zijn. De cijfers van Samsung tonen aan dat de vraag voorlopig hoog blijft.
Het grootste bedrijf van Zuid-Korea verkrijgt nog maar ongeveer een kwart van zijn omzet uit smartphones, televisies en andere consumentenapparatuur. Het tekort aan geheugenchips maakt met name de productie van telefoons "extreem uitdagend". Samsung gaat zich meer richten op luxere modellen die AI ondersteunen om zo de verkoopprijzen op peil te houden.
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