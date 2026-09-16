Saudi-Arabië wil meer olie exporteren via Straat van Hormuz

RIYAD (ANP/BLOOMBERG) - Saudi-Arabië voert de directe verkoop op van ruwe olie die zich net buiten de Straat van Hormuz bevindt. De stap volgt op de sluiting van de belangrijke oost-westelijke pijpleiding van het koninkrijk na een aanval met drones.

Via die pijpleiding wordt normaal olie vervoerd van de Perzische Golf naar de Saudische havenstad Yanbu aan de Rode Zee om vanuit daar geëxporteerd te worden. De pijpleiding was de afgelopen maanden juist belangrijker geworden, omdat daarmee de Straat van Hormuz kon worden omzeild. Het is nog onduidelijk wanneer de pijpleiding weer opengaat.

Volgens oliehandelaren heeft het Saudische staatsoliebedrijf Aramco echter deze week ongeveer 20 miljoen vaten verkocht aan Aziatische raffinaderijen. Deze olie kan net buiten de Straat van Hormuz worden opgehaald. Tot de kopers behoren Chinese staatsbedrijven, onafhankelijke verwerkers en andere importeurs uit Oost-Azië.