De Prinsjesdagbegroting beschermt je WIA-uitkering: de geplande verlaging van het maximumdagloon met 20 procent gaat definitief niet door. Maar over de vraag hoelang je werkgever je loon bij ziekte moet doorbetalen, heeft het kabinet nog niets besloten.

Maximumdagloon blijft intact

Het maximumdagloon is het bedrag waarover de WW, de Ziektewet, de WIA en de zwangerschapsuitkering worden berekend. De voorgenomen verlaging van 20 procent gaat niet door. Kosten van het schrappen: 824 miljoen euro. De halvering van de maximale WW-duur van 24 naar 12 maanden is uitgesteld tot 1 januari 2029.

Je uitkering bij arbeidsongeschiktheid is veilig. Je ziekengeld niet.

Zes scenario's, nul keuzes

Minister Aartsen heeft zes mogelijke scenario's naar de Tweede Kamer gestuurd, nadat Kamerleden daarom hadden gevraagd. Eén scenario verkort de verplichte loondoorbetaling van twee jaar naar één of anderhalf jaar voor alle werkgevers. Een ander collectiviseert het tweede ziektejaar voor kleine werkgevers, waarbij de loondoorbetaling geheel of gedeeltelijk collectief wordt bekostigd. Een derde beperkt de ruimte voor bovenwettelijke loondoorbetaling, de cao-aanvulling waarmee werknemers nu vaak meer dan het wettelijke minimum van 70 procent krijgen.

Drie aanvullende maatregelen gaan over de loonsanctie, de ontslagprocedure en de no-riskpolis. Daarover schreven we eerder . Geen van de zes is een kabinetsbesluit: ze zijn nadrukkelijk bedoeld als basis voor verdere gesprekken met de politiek en sociale partners.

Het kabinet schuift door naar de polder

In een brief aan werkgevers en vakbonden schrijft minister Vijlbrief dat het kabinet met deze handreiking ruimte creëert voor een inhoudelijk gesprek. Wetgeving hoeft niet voor 2028 klaar te zijn. Wat het kabinet betreft is dit een gesprek "zonder voorwaarden vooraf".

MKB-Nederland vindt een keuze voor een van de scenario's "voorbarig", aldus voorzitter Marijke Vuik. Volgens haar moet daarover de komende tijd verder worden gesproken in de polder en de politiek.

Bonden: het is niet genoeg

CNV-voorzitter Hans van den Heuvel riep de Kamer gisteren op de bezuinigingen weg te stemmen. FNV-voorzitter Hans Spekman stelde eerder dat het ultimatum van de bonden niet is ingewilligd, maar erkende dat het kabinet beweegt en "dat actievoeren zin heeft". Volgens het CNV blijven de belangrijkste bezuinigingen overeind: de WW-duur wordt nog steeds ingekort en arbeidsongeschikten worden geraakt.

Wat dit voor jou betekent

De begroting gaf je WIA-uitkering zekerheid. Je ziekengeld gaat eerst nog langs de polder.