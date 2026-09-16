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Doden en vermisten bij instorting flatgebouw in Gaza

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 11:21
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GAZA-STAD (ANP/AFP/RTR) - Ten minste veertien mensen, onder wie vijf kinderen, zijn omgekomen bij het instorten van een flatgebouw in Gaza. Veertien mensen raakten gewond. Dit meldt de Palestijnse burgerbescherming volgens Al Jazeera. Volgens de organisatie zijn nog minstens honderd mensen vermist.
Het flatgebouw stortte in de nacht van dinsdag op woensdag in. Het gebouw was volgens de burgerbescherming beschadigd geraakt door Israëlische aanvallen. Directeur Raed al-Dahshan meldt dat er minstens tien gezinnen woonden. "We horen nog steeds stemmen onder het puin vandaan komen, dus er is hoop dat we mensen kunnen redden", zegt hij.
Volgens de organisatie zijn er naar schatting 2000 gebouwen in Gaza beschadigd door Israëlische luchtaanvallen. Tienduizenden Palestijnen zouden hierdoor gevaar lopen. Israël voerde zware aanvallen uit op Gaza na de aanval van Hamas op 7 oktober 2023.
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