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Scheepvaartorganisatie: 6000 zeevarenden vast in Perzische Golf

Economie
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 13:42
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LONDEN (ANP/AFP) - Ongeveer 6000 zeevarenden zitten nog vast aan boord van schepen in de Perzische Golf. Dat zegt secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) Arsenio Dominguez in een reactie op het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten. Hij roept op tot de-escalatie en maximale terughoudendheid van de strijdende partijen.
De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als wraak voor aanvallen op schepen in de Straat van Hormuz en president Donald Trump heeft gezegd dat de voorlopige vredesdeal met Teheran voorbij is. Bij die aanvallen op schepen werden tankers met olie en gas beschadigd. Iran heeft vervolgens ook aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio gedaan.
Dominguez veroordeelt die aanvallen op schepen. "Die roekeloze aanvallen hebben opnieuw onschuldige zeevaarders in groot gevaar gebracht."
Volgens hem zorgen de aanvallen ook voor nog meer stress, angst en psychologische druk op bemanningsleden die zijn gestrand in de Perzische Golf.
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