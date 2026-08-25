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Schiphol en bonden overleggen deze week weer over beveiligers

Economie
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 21:09
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SCHIPHOL (ANP) - Schiphol zegt donderdag weer te overleggen met vakbonden over de werkomstandigheden van beveiligers op de luchthaven. Beveiligers hielden dinsdag drie werkonderbrekingen van een kwartier, uit onvrede over de werkomstandigheden. Volgens een woordvoerder van Schiphol moesten reizigers kort na de acties zo'n 20 minuten wachten.
Eerder dit jaar ging Schiphol verder met drie beveiligingsbedrijven, in plaats van vijf. Volgens vakbonden FNV en CNV hebben beveiligers sindsdien te maken met grote problemen, zoals een hogere werkdruk en meer ziekteverzuim. De bonden eisen onder andere aanpassingen aan de pauzetijden en verlofregels.
Beveiligers zijn van plan woensdag nog eens vijf keer het werk kort neer te leggen. Schiphol noemt het jammer dat de vakbonden zijn overgegaan tot acties en zegt de gevolgen ervan zoveel mogelijk te willen beperken. "We respecteren het recht op actie, maar constructieve gesprekken zijn een snellere route naar verbeteringen", stelt een woordvoerder.
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