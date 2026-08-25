Trump eert overleden Dolly Parton met vlaggen halfstok

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump noemde countryicoon Dolly Parton dinsdagavond op Truth Social "een van de beste countryzangers - en ver daar voorbij". Uit eerbetoon zal de landsvlag in het gehele land een week lang halfstok worden gehangen, schrijft Trump, vanaf middernacht Nederlandse tijd.

Het overlijden van Parton (80) werd dinsdag bekendgemaakt door haar neef in een video op sociale media. Parton, die naar eigen zeggen nooit met pensioen wilde gaan, tourde al enige tijd niet meer.

Hoewel country geldt als een genre dat traditioneel veelal door conservatieve Amerikanen wordt beluisterd, wist Parton met haar persoonlijkheid, passie en muziek een zeer breed publiek aan te spreken. Zo ontpopte ze zich met haar progressieve uitingen onder meer tot icoon voor de lhbti- en queergemeenschap.