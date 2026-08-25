Als de wereld vergaat, is dit volgens wetenschappers de veiligste plek op aarde

Het lijstje met manieren waarop de mensheid aan haar einde kan komen, wordt er niet bepaald gezelliger op. Een kernoorlog, pandemie, klimaatverandering, een ontsporende AI, een supervulkaan of toch die verdwaalde asteroïde. Maar stel dat het echt helemaal misgaat: waar kun je dan het beste zitten?

Wetenschappers hebben zich over die weinig opbeurende vraag gebogen en komen met een opvallend duidelijk antwoord: Australië. Volgens een nieuwe studie in vakblad Global Challenges is het land waarschijnlijk de meest veerkrachtige plek op aarde als zich een wereldwijde catastrofe voordoet.

De onderzoekers van de Duitse Universiteit van Hagen bekeken honderden studies en rapporten over wereldwijde rampen. Ze deelden de grootste risico's grofweg op in drie soorten.

Ten eerste zijn er rampen waarbij plotseling veel minder zonlicht de aarde bereikt, bijvoorbeeld door een enorme vulkaanuitbarsting, een nucleaire winter of de inslag van een asteroïde. Daarnaast zijn er gebeurtenissen die onze infrastructuur ontwrichten, zoals gigantische zonnestormen, cyberaanvallen en pandemieën. En dan zijn er nog biologische rampen die op enorme schaal slachtoffers maken en samenlevingen kunnen ontwrichten.

Waarom Australië daar relatief goed tegen bestand is? Het land ligt geïsoleerd en kan zijn grenzen vrij gemakkelijk afsluiten. Tegelijkertijd produceert het enorme hoeveelheden voedsel en beschikt het over veel grondstoffen, mijnbouw en een omvangrijke industrie. Bovendien is Australië rijk en politiek behoorlijk stabiel. Allemaal eigenschappen die van pas komen als de rest van de wereld in chaos verkeert.

Ook Zwitserland is een optie

Maar boek dat enkeltje Sydney nog maar niet. Volledig veilig is Australië allerminst. Het land is kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering en blijft voor bijvoorbeeld medicijnen, kunstmest en sommige brandstoffen afhankelijk van internationale handel.

Toch was Australië in het onderzoek het enige land dat bij alle drie de categorieën wereldrampen als relatief veerkrachtig uit de bus kwam. Ook Nieuw-Zeeland, Japan, Zwitserland en Argentinië scoren goed. Alleen heeft ieder land zijn achilleshiel. Lange kustlijnen maken landen kwetsbaar voor tsunami's, vulkaanuitbarstingen kunnen complete regio's ontregelen en vrijwel iedereen is afhankelijk van internationale handel.

De conclusie is dan ook iets minder geruststellend dan "vlucht naar Australië". Een werkelijk veilige plek bestaat niet.

Wel kunnen landen als Australië en Nieuw-Zeeland volgens de onderzoekers een belangrijke rol spelen bij een wereldwijde ramp. Denk aan het opslaan van voedsel en zaden en het in stand houden van industriële productie.

En uiteindelijk geldt het nogal voor de hand liggende advies: voorkomen is beter dan overleven. Want zoals de onderzoekers fijntjes constateren: bij rampen die we níét kunnen voorkomen, kan een goede voorbereiding uiteindelijk in mensenlevens worden uitgedrukt.