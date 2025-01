Schiphol-topman wil dat overheid beslist over Lelystad Airport

SCHIPHOL (ANP) - De topman van Schiphol, Pieter van Oord, hoopt dat de Nederlandse overheid "na vijftien jaar" een beslissing gaat nemen over de opening van Lelystad Airport voor de burgerluchtvaart. Dat heeft hij dinsdag gezegd tijdens een nieuwjaarsspeech op de luchthaven. "In de provincie Flevoland en in de gemeente Lelystad is daar hele grote steun voor", aldus de topman die sinds juni de leiding heeft over Schiphol.

Lelystad Airport is bedoeld als commerciële luchthaven om vakantievluchten van Schiphol over te nemen, maar daar verzet een meerderheid van de Tweede Kamer zich tegen. Minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat hoopt nog steeds dat de luchthaven opengaat voor vakantievluchten. In het regeerprogramma van kabinet-Schoof staat bovendien dat het kabinet in 2025 "duidelijkheid" gaat geven over Lelystad Airport.

Ook vanuit de defensiehoek is er interesse voor Lelystad Airport. Vorige maand kwam naar buiten dat de luchthaven in Flevoland de geschiktste locatie lijkt als nieuwe vliegbasis voor gevechtsvliegtuigen. De Koninklijke Schiphol Group, waar ook Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport onder vallen, heeft in Eindhoven ervaring met zogeheten dual use, defensie en burgerluchtvaart. "Dat is eigenlijk best een goed werkende combinatie", zei Van Oord daarover.