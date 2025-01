Schiphol gaf vorig jaar recordbedrag uit aan investeringen

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol heeft vorig jaar een recordbedrag van 1 miljard euro geïnvesteerd, zei topman Pieter van Oord van de luchthaven dinsdag tijdens een nieuwjaarsreceptie. "Dat is ruim 40 procent meer dan het jaar ervoor en een record dat we in alle jaren, ik zou zeggen in de honderd jaar van Schiphol, niet gezien hebben", aldus Van Oord.

De helft daarvan investeerde Schiphol in onderhoud en reparatie, de andere helft in verduurzaming en vernieuwing. Afgelopen zomer kondigde de luchthaven nog aan de komende jaren miljardeninvesteringen te gaan doen in de infrastructuur, arbeidsomstandigheden en dienstverlening. In totaal wil Schiphol in vijf jaar tijd 6 miljard euro gaan investeren in de luchthaven.

De topman richtte zich ook nog tot de luchtvaartmaatschappijen. "Om Nederland goed te blijven verbinden met de rest van de wereld en om ervoor te zorgen dat Schiphol voor alle Nederlanders een fijne thuishaven is, zullen we flink moeten investeren", aldus Van Oord.