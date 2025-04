Shell beslist komende jaren over individuele fabrieken Moerdijk

HILVERSUM (ANP) - Shell Nederland kijkt de komende jaren of bepaalde fabrieken nog toekomst hebben op chemiecomplex Moerdijk. Met een sluiting van het gehele chemiepark is het olie- en gasconcern nu niet bezig, zei president-directeur Frans Everts van Shell Nederland in het radioprogramma Sven op 1. Shell maakte onlangs op een beleggersdag bekend de strategische opties te verkennen voor zijn chemieactiviteiten in Europa.

"Voor het gehele complex, daar zijn we nu niet mee bezig. Maar individuele fabrieken, daar zullen we echt naar moeten kijken", zei Everts in het NPO Radio 1-programma. Hij verwees naar de moeilijke omstandigheden voor chemiebedrijven in Nederland. Winsten staan onder druk door relatief hoge energieprijzen in Nederland.

Volgens Everts zijn onderhoudsstops vaak een belangrijk beslismoment over de toekomst van chemiefabrieken, omdat bedrijven daarbij grote investeringen doen voor een periode van jaren. "Dat zijn altijd de momenten van de waarheid."