Vliegen we straks allemaal rond met betaalbare passagiersdrones?

Het klinkt als sciencefiction, maar wordt binnenkort werkelijkheid: een elektrische vliegmachine voor twee personen die verticaal kan opstijgen. Het Britse bedrijf Skyfly heeft na vijf jaar ontwikkeling zijn nieuwste creatie klaar voor productie: de Axe.

Deze tweezitter combineert het beste van twee werelden. Net als een helikopter kan het toestel recht omhoog opstijgen, maar dankzij zijn vleugels kan het ook gewoon gebruik maken van een landingsbaan. Het toestel heeft een topsnelheid van 160 kilometer per uur en een actieradius van ongeveer 160 kilometer, wat het volgens de maker perfect maakt voor korte vluchten.

De Axe beschikt over acht elektromotoren, verdeeld over de vleugels. Mocht er één uitvallen, dan kunnen de andere motoren het werk overnemen. Voor noodgevallen is er een speciaal valscherm ingebouwd dat het hele toestel veilig naar beneden moet brengen.

Laden aan het stopcontact

Het toestel is niet alleen milieuvriendelijk door zijn elektrische aandrijving, maar produceert ook veel minder geluid dan traditionele vliegtuigen. Een oplading is net zo eenvoudig als bij een elektrische auto: een nachtje aan het stopcontact volstaat.

Met een prijskaartje van ongeveer 300.000 euro mikt Skyfly vooral op privévliegers die willen overstappen van traditionele brandstofmotoren naar elektrisch vliegen. Ook vliegclubs tonen volgens het bedrijf, dat met de Britse openbare omroep BBC sprak, interesse, omdat het toestel geschikt is om nieuwe piloten op te leiden.

Eerste leveringen volgend jaar

De eerste leveringen staan gepland voor begin volgend jaar, en er zijn al veertig voorbestellingen binnen van over de hele wereld. Om dit soort elektrische vliegtuigen te ondersteunen, wordt er hard gewerkt aan de laadinfrastructuur. Het bedrijf Aerovolt heeft al snelladers geïnstalleerd op zeven Britse vliegvelden en er staan er nog veertig gepland.

Bron: BBC News