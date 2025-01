Sky: leverancier alarmsystemen Verisure mogelijk naar Damrak

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De grote leverancier van alarmsystemen Verisure krijgt mogelijk een notering aan de Amsterdamse aandelenbeurs. Volgens de Britse nieuwszender Sky News is de Amerikaanse investeringsmaatschappij Hellman & Friedman die Verisure bezit, voorbereidingen aan het treffen voor een mogelijke beursgang en wordt het Damrak of de beurs in Londen als meest waarschijnlijke keuze gezien.

Die voorbereidingen bevinden zich volgens bronnen tegen Sky nog wel in een vroeg stadium en er is ook nog geen definitief besluit genomen. Naast Amsterdam en Londen zou ook een beursgang in Zürich of Stockholm worden overwogen. Overigens zal die gang naar de aandelenmarkt nog wel een tijdje op zich laten wachten, want volgens de ingewijden is het niet waarschijnlijk dat die binnen de komende twaalf tot achttien maanden plaatsvindt.

Sky stelt verder dat de waardering van Verisure bij een eventuele beursgang op meer dan 20 miljard euro zou kunnen liggen. Verisure levert alarmsystemen aan particulieren en bedrijven en is actief in Europa en Zuid-Amerika met ongeveer 5,5 miljoen klanten, waaronder in Nederland. Het hoofdkantoor van het beveiligingsbedrijf staat in het Zwitserse Genève.

Verisure wilde geen commentaar geven aan Sky en Hellman & Friedman reageerde volgens de zender niet op vragen over de mogelijke beursgang.