Eerste succes Lamens op Australian Open na lange regenpauze

MELBOURNE (ANP) - Tennisster Suzan Lamens heeft bij haar eerste optreden op een grandslamtoernooi de tweede ronde bereikt op de Australian Open. De uit Berkel en Rodenrijs afkomstige speelster was in de eerste ronde te sterk voor de Sloveense qualifier Veronika Erjavec. De setstanden waren 7-5 7-6 (2).

Lamens en Erjavec speelden hun wedstrijd in twee delen. Na de eerste set, die de 25-jarige Lamens won met 7-5, brak noodweer uit boven Melbourne en moesten de tennissters de baan af. Na een urenlange regenonderbreking hervatten ze hun duel, waarin de twee nauwelijks aan elkaar toegaven. Na een break over en weer moest een tiebreak de beslissing brengen. Die won Lamens met duidelijke cijfers: 7-2.

Lamens won in oktober in het Japanse Osaka voor het eerst een WTA-toernooi. De nummer 77 van de wereld was de eerste van de vier Nederlanders die uitkomen in het enkelspel van het hoofdtoernooi. Arantxa Rus is maandag aan de beurt tegen de Servische Olga Danilovic. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp komen pas dinsdag in actie op het eerste grandslamtoernooi van dit jaar.