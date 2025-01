Olietanker uit schaduwvloot versleept naar Duitse haven

SASSNITZ (APN/DPA) - De tanker Eventin die met 99.000 ton olie op drift geraakt was bij het Duitse eiland Rügen, is versleept naar een haven. Het schip wordt in verband gebracht met de zogenoemde schaduwvloot, die in strijd met internationale sancties Russische olie vervoert. Het schip vormt volgens de autoriteiten geen bedreiging voor het milieu.

De Eventin was volgens openbaar toegankelijke gegevens onderweg van de Russische havenstad Oest-Loega naar Port Said in Egypte. Vrijdag viel door onbekende redenen de motor uit op de Baltische Zee, waarna het schip dat vaart onder Panamese vlag stuurloos ronddreef.

Het schip is versleept naar de Duitse havenstad Sassnitz op Rügen, waar het door twee sleepboten op ongeveer vijf kilometer voor de kust op zijn plek wordt gehouden. Volgens de Duitse organisatie voor noodsituaties op zee CCME blijft het daar tot er een plan is voor vervolgstappen. CCME zegt dat het schip niet lekt en geen risico vormt voor de omgeving.

Rusland heeft nog niet gereageerd op het incident met het schip. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock beschuldigde Rusland er vrijdag van de Europese veiligheid in gevaar te brengen "met de roekeloze inzet van een vloot roestige tankers". Ook Greenpeace zegt dat dit schip deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot.