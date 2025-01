Slowaakse premier ziet drastische gevolgen stop op Russisch gas

BRATISLAVA (ANP/AFP/RTR) - De stop op de invoer van Russisch aardgas via Oekraïne heeft volgens de Slowaakse premier Robert Fico "drastische gevolgen" voor Europa en geen gevolgen voor Rusland. Hij noemt voor zijn eigen land onder meer het wegvallen van inkomsten uit het doorsluizen van Russisch gas vanuit Oekraïne naar de Europese Unie. Dat gaat zijn land volgens hem honderden miljoenen euro's kosten. Bovendien zal het aardgas dat in plaats van het Russische gas moet worden ingevoerd, duurder worden, aldus Fico.

Oekraïne is met de doorvoer gestopt. Fico betoogt dat de energieprijzen als gevolg hiervan in heel de EU verder omhooggaan. Volgens de Europese Commissie is met de Oekraïense maatregel rekening gehouden en zijn er alternatieven voor het Russische gas geregeld voor de landen in het midden en oosten van Europa die dat gas nodig hadden.