Van der Poel mist veldrit in Baal door ribblessure

BAAL (ANP) - Mathieu van der Poel verschijnt woensdag niet aan de start voor een veldrit in Baal. De wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck heeft te veel last van een ribblessure, die hij heeft opgelopen tijdens een valpartij in een cross in Loenhout. Het is nog onduidelijk of hij vrijdag wel deelneemt aan een wedstrijd in Koksijde.

De 29-jarige Van der Poel is dit seizoen vooralsnog oppermachtig. Hij heeft alle vijf de veldritten waar hij aan de start is verschenen gewonnen. Vorig jaar klopte hij Wout van Aert in Baal. De Belg verschijnt ook niet aan de start voor de Grote Prijs Sven Nys in Baal. Eerder haakten ook al Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout af.