Slowakije tegen plan voor stop EU-import Russisch gas en olie

BRATISLAVA (ANP/RTR) - Slowakije is tegen een plan van de Europese Commissie voor een volledige stop van de import van Russische fossiele brandstoffen in de Europese Unie vanaf eind 2027. Volgens premier Robert Fico leidt die stop namelijk tot hogere energieprijzen in de EU en schade aan de Europese economie.

Slowakije importeert zelf nog gas en olie uit Rusland en is dus gevoelig voor een volledige importstop. Volgens Fico zou het plan grotere schade aan de economie van de EU toebrengen dan aan de Russische economie. Door die hogere energieprijzen wordt volgens Fico de Europese concurrentiepositie verslechterd. Hij noemde die plannen zelfs "economische zelfmoord".

Ongeveer een vijfde van het geïmporteerde gas in de EU komt nu nog altijd uit Rusland, ondanks de oorlog in Oekraïne. Brussel vindt die afhankelijkheid van Russisch gas een bedreiging voor de Europese energieveiligheid.