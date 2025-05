Merz gaat vrijdag naar Brussel voor ontmoeting met Von der Leyen

BRUSSEL (ANP) - De nieuwe Duitse bondskanselier Friedrich Merz reist vrijdag naar Brussel af voor een afspraak met voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Het gaat om een eerste ontmoeting tussen de twee in Merz' rol als bondskanselier.

De twee zullen het onder meer hebben over de verhoudingen met de Verenigde Staten en defensie-uitgaven, laat een woordvoerder van de Commissie weten. De leiders zullen ook stilstaan bij de Dag van Europa, waarop wordt herdacht dat op 9 mei 1950 de zogenoemde Schuman-verklaring werd ondertekend, het startpunt van de Europese Unie.

Die dag is er ook een militaire parade in Moskou, waarvoor enkele EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten zijn uitgenodigd. Of de twee politici het gaan hebben over de Europese aanwezigen in Moskou, kon de woordvoerder niet zeggen. Enkele EU-buitenlandministers gaan vrijdag uit solidariteit juist naar Oekraïne.