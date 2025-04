Spaanse premier bezoekt president China voor handelsgesprekken

BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Spaanse premier Pedro Sánchez is vrijdag op bezoek bij de Chinese president Xi Jinping om te praten over de handelsrelatie tussen de Europese Unie en China en de wereldwijde economische onrust door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Voorafgaand aan de ontmoeting in Beijing verklaarde Sánchez dat Spanje zal werken aan "solide en gebalanceerde" verhoudingen tussen de EU en China.

Volgens Sánchez zijn er goede onderlinge betrekkingen nodig om handel en investeringen te bevorderen. Hij verklaarde ook dat China de EU als een partner ziet. Trump pauzeerde eerder deze week de invoering van nieuwe importheffingen op producten uit de EU, maar kwam wel met extra hoge tarieven voor goederen uit China, tot woede van Beijing. Daarmee is de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, de twee grootste economieën ter wereld, in volle hevigheid losgebarsten.