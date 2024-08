Spanjaarden ruilen dure olijfolie in voor zonnebloemolie

MADRID (ANP/RTR) - Spanjaarden stappen bij het koken massaal over van olijfolie naar zonnebloemolie. Spanje is 's werelds grootste producent van olijfolie, maar zonnebloemolie is nu de meest gebruikte kookolie in het Zuid-Europese land. Voor veel Spanjaarden is olijfolie te duur geworden.

Spanjaarden kochten in de eerste helft van dit jaar 107 miljoen liter olijfolie, meldt de branchevereniging voor spijsoliën Anierac. In dezelfde periode consumeerden ze 179 miljoen liter zonnebloemolie. In de voorgaande jaren voerde olijfolie juist de boventoon in de Spaanse keuken.

Achter de omslag zitten twee jaren van extreme hitte die de olijfoogst dwarszaten in Spanje, dat doorgaans goed is voor 40 procent van het wereldwijde aanbod van olijfolie. Door de schaarste verdubbelden de wereldmarktprijzen voor olijfolie tot een recordniveau. In Spaanse supermarkten steeg de prijs voor duurdere olijfolie vorig jaar met zo'n 50 procent.

Onbetaalbaar

Voor veel armere Spanjaarden werd olijfolie onbetaalbaar, waardoor de verkoop daarvan in de eerste zes maanden 18 procent daalde in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De verkoop van zonnebloemolie steeg juist met 25 procent, meldt Anierac.

Ook in Nederland is olijfolie fiks duurder geworden, stipte topman Frans Muller van Albert Heijn-moederbedrijf Ahold Delhaize onlangs aan. Vorige maand was olijfolie ruim 23 procent duurder dan in juli 2023, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.