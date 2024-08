KNO-artsen delen tijdens Formule 1 oordoppen en zonnebrand uit

ZANDVOORT (ANP) - Ook dit jaar delen KNO-artsen tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort oordoppen en zonnebrandcrème uit. Ze willen hiermee tijdens de Formule 1 aandacht vragen voor de risico's van te veel zonlicht en het belang van het dragen van gehoorbescherming.

"We zien dat nog niet iedereen op de F1 bewust is van de risico's van gehoorschade ten gevolge van harde geluiden", zegt Louise Straatman, KNO-arts in het UMC Utrecht. "Dat is een van de redenen dat we het belangrijk vinden om met bezoekers in gesprek te gaan. Met eenvoudige oordoppen kun je zowel genieten van de race en je oren beschermen."

Volgens Straatman vergeten bezoekers zich vaak ook in te smeren met zonnebrand, terwijl dit belangrijk is om het risico op huidkanker te verkleinen.

Vrijdag begint het Formule 1-weekend in Zandvoort. Die dag rijden de coureurs twee vrije trainingen. Op zaterdag kwalificeren ze zich en op zondag wordt de wedstrijd gereden. Max Verstappen staat nummer één in het klassement van het wereldkampioenschap.