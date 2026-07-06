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Spanje verwacht dit jaar voor eerst ruim 100 miljoen toeristen

Economie
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 11:46
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MADRID (ANP/RTR) - Spanje verwacht dit jaar voor het eerst meer dan 100 miljoen buitenlandse toeristen te ontvangen. Dat heeft de Spaanse toerismeminister Jordi Hereu maandag gezegd.
Vorig jaar kwamen bijna 97 miljoen buitenlandse toeristen naar Spanje, hoofdzakelijk uit andere Europese landen. Zij gaven tientallen miljarden uit tijdens hun vakantie in Spanje. De toeristische sector is dan ook van groot belang voor de Spaanse economie.
Wel is er steeds meer tegenstand in Spanje tegen massatoerisme, bijvoorbeeld omdat huizen worden verhuurd als vakantiewoningen en er daardoor een woningtekort is ontstaan. Op verschillende plekken in Spanje zijn er demonstraties geweest tegen massatoerisme, waaronder in Barcelona en op de eilanden Mallorca en Tenerife.
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