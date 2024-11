Spotify bij stijgers op hoger Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Spotify behoorde woensdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De muziekstreamingdienst kreeg er in het afgelopen kwartaal meer abonnees bij dan verwacht. Spotify telt nu 640 miljoen mensen die maandelijks muziek en podcasts luisteren via het platform. Dat zijn er 11 procent meer dan een jaar geleden. Het aantal gebruikers met een premium-abonnement nam ook sterker dan verwacht toe. Mede daardoor stegen de omzet en de winst van het bedrijf. Ook rekent Spotify voor het huidige kwartaal op een verdere groei van het aantal premium-abonnementen. Het aandeel steeg ruim 9 procent.

De algehele stemming op Wall Street bleef voorzichtig, na de winstnemingen een dag eerder. Die volgden op de forse koerswinsten na de overwinning van Trump. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 44.006 punten. De brede S&P 500-index klom 0,1 procent tot 5990 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg ook 0,1 procent, tot 19.302 punten.