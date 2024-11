Yeşilgöz: geweld in Gaza geen grondoorzaak voor onrust Amsterdam

DEN HAAG (ANP) - Het Israëlische geweld in Gaza speelt een rol bij de onrust in Amsterdam, zei VVD-leider Dilan Yeşilgöz in de Tweede Kamer. Maar van een "grondoorzaak" wil ze niet spreken. "Ik ga die dingen absoluut niet aan elkaar koppelen. Ik ga iemand die zich verantwoordelijk heeft gemaakt voor een jacht op Joden niet zeggen: goh, lag je wakker van wat er in Gaza gebeurt? Zo werkt het niet. Ik hou je verantwoordelijk voor wat je hebt gedaan, en dat is pure Jodenhaat."

Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) vroeg Yeşilgöz om te reflecteren op het verhaal van de Amsterdamse autoriteiten, die het geweld in de hoofdstad omschrijven als een "giftige cocktail van antisemitisme, hooligangedrag en woede over de oorlog in Palestina en Israël". Teunissen vroeg zich af: kan een andere houding van Nederland tegenover Israël spanningen in Amsterdam voorkomen?

"Als de vraag is of wat er gebeurt in het Midden-Oosten ook vertaald wordt naar onze straten, waardoor er helaas veel polarisatie en emoties en spanningen zijn: jazeker", reageerde Yeşilgöz, en ze zei "begrip" te hebben voor die spanningen. "Maar dat staat voor mij los van waar dit debat over gaat, en dat gaat over een Jodenjacht hier in Amsterdam."