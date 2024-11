Dertig maanden cel voor uitbuiten van meisje bij gangbangs

DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft dertig maanden cel opgelegd aan de 68-jarige Paul P. uit Delft, voor de seksuele uitbuiting van een minderjarig meisje. De man organiseerde in zijn flatwoning twee keer een gangbang, waarbij meerdere mannen tegen betaling seks hadden met het meisje.

De verdachte plaatste online een advertentie om betalende klanten te regelen voor twee gangbangs met het slachtoffer, dat toen 16 en 17 jaar was. Zij betaalden 150 euro per persoon. Het slachtoffer ontving een paar tientjes. Per keer deden vijf mannen mee. Ook had de verdachte kinderpornografisch materiaal van het slachtoffer op zijn telefoon staan.

"De verdachte heeft enkel oog gehad voor zijn eigen financieel gewin en heeft daarbij gebruikgemaakt van de onzekerheid en kwetsbaarheid van het slachtoffer", stelt de rechtbank in het vonnis. Het OM had een celstraf van dertig maanden geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat de verdachte eerder is veroordeeld voor ontucht met een minderjarige. De rechtbank rekent het de verdachte aan dat hij tijdens zijn proeftijd voor dat feit opnieuw zedenfeiten pleegde.