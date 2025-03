Staking Duitse luchthavens kan ruim half miljoen reizigers raken

FRANKFURT (ANP/DPA/RTR) - De staking die voor maandag is aangekondigd op Duitse luchthavens kan volgens de Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV meer dan een half miljoen passagiers raken en er voor zorgen dat meer dan 3400 vluchten geannuleerd worden. "Het Duitse luchtverkeer wordt nagenoeg platgelegd", aldus ADV dat spreekt van een "horrorscenario" voor passagiers.

De staking van 24 uur door onder meer grondpersoneel en beveiligers werd uitgeroepen door de vakbond Verdi. Op elf luchthavens wordt dan het werk neergelegd. Het gaat naast Frankfurt, de grootste luchthaven van Duitsland en de thuisbasis van Lufthansa, om München, Hamburg, Berlijn Brandenburg, Stuttgart, Keulen/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen en Leipzig-Halle. Frankfurt Airport roept mensen op maandag niet naar de luchthaven te komen.

De staking is volgens Verdi nodig om de eisen voor een hoger loon kracht bij te zetten. De cao waarvoor actie wordt gevoerd, geldt voor meer dan 2,5 miljoen mensen die werken in het onderwijs, bij de overheid of op luchthavens. Verdi eist 8 procent hoger loon, hogere bonussen en drie extra betaalde verlofdagen.

"Wij zijn gedwongen tot stakingen omdat de werkgevers in de lopende cao-onderhandelingen in de publieke sector tot dusver geen voorstel hebben neergelegd en geen bereidheid tonen om aan onze rechtvaardige eisen te voldoen", aldus Verdi-vicevoorzitter Christine Behle. Werkgevers zeggen dat de eisen financieel onhaalbaar zijn. Later deze maand zijn er nieuwe onderhandelingen