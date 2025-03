Visser gaat op voor derde Europese titel 60 meter horden

APELDOORN (ANP) - Nadine Visser is door naar de finale van de 60 meter horden op de EK indooratletiek in Apeldoorn. De 30-jarige Noord-Hollandse eindigde als tweede in haar heat van de halve finales in 7,85. De Zwitserse Ditaji Kambundji was met 7,82 een fractie sneller. De eerste twee plaatsten zich rechtstreeks voor de strijd om de medailles op vrijdagavond.

Visser aast op haar vierde medaille op een EK indoor en haar derde titel op de 60 meter horden. Ze won in 2019 en 2021 goud. Twee jaar geleden was het zilver in Istanbul. Ze liet zich in de finale verrassen door de Finse Reetta Hurske, die ook nu weer de finale loopt en 7,96 klokte in de halve finales. De Poolse Pia Skrzyszowska won de andere heat van de halve finales in 7,84.

Visser won twee weken geleden voor de achtste keer de Nederlandse titel.

Job Geerds plaatste zich verrassend voor de finale van de 60 meter horden bij de mannen. Hij liep in zijn halvefinalerace naar de derde plaats in 7,54, een persoonlijk record en slechts 2 honderdsten verwijderd van het Nederlands record van Gregory Sedoc uit 2009 (7,52). Die derde plaats betekende ook directe doorgang naar de eindstrijd.