Starbucks stopt met 'laxerende' olijfoliekoffie

SEATTLE (ANP/BLOOMBERG) - Starbucks stopt met het serveren van koffie met olijfolie. De in sommige landen beschikbare Oleato-dranken verdwijnen op 7 november definitief van de menukaart. De dranken zorgden bij hun introductie vorig jaar meteen al voor gemengde reacties. Op sociale media klaagden mensen dat de scheut olijfolie in de koffie laxerend zou werken. Ook waren er geluiden dat de dranken helemaal niet zo goed verkochten.

Persbureau Bloomberg meldde het nieuws als eerste op basis van een interne memo van Starbucks. Daaruit komt ook naar voren dat het Amerikaanse bedrijf stopt met het toevoegen van toffee nut-siroop aan zijn koffies.

De in september aangetreden nieuwe topman Brian Niccol is bezig het volgens hem "overmatig ingewikkelde" menu van Starbucks te vereenvoudigen, in een poging de verkopen op te krikken en de financiële resultaten te verbeteren. Maar volgens het bedrijf was het besluit om te stoppen met Oleato al genomen voor de komst van Niccol. Wel zou de stap goed passen bij de nieuwe strategische koers van Niccol.

Starbucks introduceerde de Oleato-dranken begin 2023. Oud-topman Howard Schultz zag hierin een nieuwe manier om van koffie te genieten. Aanvankelijk waren ze alleen te verkrijgen in Italië, later ook in de Verenigde Staten, Canada en grote steden als Londen, Parijs en Tokio. In Nederland heeft Starbucks ze nooit op de menukaart gezet.