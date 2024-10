Chiptoeleverancier ASMI haalt meer orders binnen door opkomst AI

ALMERE (ANP) - De Nederlandse chiptoeleverancier ASM International (ASMI) heeft in het derde kwartaal meer nieuwe orders ontvangen. Het bedrijf profiteerde van een toegenomen vraag naar technologie op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). ASMI maakt onder meer systemen voor het bewerken van wafers, de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt.

AI blijft de belangrijkste markt van de halfgeleiderindustrie, aldus topman Hichem M'Saad. "AI zorgt voor een grotere vraag naar de meest geavanceerde apparaten", voegt hij daaraan toe. Het herstel in andere markten, zoals pc's en smartphones, verloopt volgens hem nog steeds langzaam. De vraag vanuit onder meer autofabrikanten neemt nog steeds af.

De nieuwe orders waren bij elkaar goed voor 815,3 miljoen euro, een stijging van 30 procent vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar. De omzet van de chiptoeleverancier steeg daarnaast met ruim een kwart tot 778,6 miljoen euro. Onderaan de streep hield ASMI bijna 128 miljoen euro over. Dat is wel minder dan de 129,6 miljoen euro winst een jaar eerder en de 159 miljoen euro die in het tweede kwartaal dit jaar in de boeken ging.