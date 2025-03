Stedin ziet meer knelpunten stroomnet ondanks recordinvestering

ROTTERDAM (ANP) - Netbeheerder Stedin, actief in het grootste deel van Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht, heeft in 2024 voor een recordbedrag van ruim 1 miljard euro geïnvesteerd in de uitbreiding van het steeds vollere stroomnet. Ondanks die forse investering ziet Stedin steeds meer knelpunten op het net. De netbeheerder herhaalt dat het noodzakelijk is de capaciteit van het net beter te benutten, bijvoorbeeld door tussen 16.00 en 21.00 uur minder stroom te gebruiken.

Stedin investeert ieder jaar meer in het stroomnet. Zo trok de netbeheerder in 2023 ruim 800 miljoen euro uit en het jaar daarvoor ruim 700 miljoen euro. De uitbreidingen zijn nodig omdat de vraag naar extra capaciteit snel stijgt door de verduurzaming, waarvoor mensen warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen installeren. De netbeheerder verkortte vorig jaar de procedures voor het plaatsen van een transformatorhuisje van negen naar drie maanden door nauwer samen te werken met gemeenten. Maar het resultaat van die versnelling verwacht Stedin pas over een paar jaar echt te merken.