Muizen doen aan Eerste Hulp om hun medemuis te reanimeren

Het lijkt erop dat heldenmoed niet is voorbehouden aan mensen. Wetenschappers hebben ontdekt dat wanneer een knaagdier een soortgenoot bewusteloos ziet liggen, het niet gewoon wegrent: het springt in actie en probeert wat alleen maar beschreven kan worden als muis-tot-muis reanimatie.

In een reeks experimenten observeerden onderzoekers muizen die zeer hun best deden om getroffen soortgenoten te reanimeren die gedrogeerd waren om ze bewusteloos te maken.

Ze betastten hen, likten hen en trokken hun tong opzij om hun luchtwegen vrij te maken. Het gedrag was niet alleen effectief, maar deed ook opvallend veel denken aan menselijke eerstehulpprotocollen.

Knaagdieren die werden behandeld door andere knaagdieren, herwonnen sneller hun bewustzijn en mobiliteit dan dieren die met rust werden gelaten. De "verzorgende" muizen besteedden meer tijd aan het verzorgen van hun gevallen soortgenoten als ze die eerder waren tegengekomen, wat duidt op een niveau van sociale erkenning in hun acties.

Het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Science, bestond uit het onder narcose brengen van één muis, waardoor deze tijdelijk bewusteloos raakte. Daarna werd er een "omstander" bijgehaald. In meer dan de helft van de gevallen trokken ze aan de tong van de bewusteloze muis, waardoor hun luchtweg werd vergroot. Wanneer het bewusteloze knaagdier een klein plastic balletje in zijn bek kreeg, slaagde zijn metgezel er in 80% van de gevallen in om het voorwerp eruit te halen voordat hij verder ging met zijn levensreddende routine.

"Deze gedragingen doen denken aan hoe mensen geleerd wordt om de luchtweg van een bewusteloos individu vrij te maken tijdens reanimatie," merkten de onderzoekers op.

Born De Times