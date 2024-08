Succesvolle games stuwen omzet en winst Tencent

SHENZEN (ANP) - Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent heeft in het tweede kwartaal meer verdiend dankzij succesvolle games. Vooral de lancering van het spel Dungeon & Fighter Mobile en de game Valorant zorgden voor een fors hogere omzet. De winst van het bedrijf, waarvan de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus grootaandeelhouder is, verdubbelde bijna.

De omzet van Tencent, de grootste uitgever van computerspellen ter wereld, kwam in het tweede kwartaal uit op 161,1 miljard yuan (zo'n 20,4 miljard euro). Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder. De winst bedroeg 47,6 miljard yuan, omgerekend ongeveer 6 miljard euro. Volgens persbureau Bloomberg is dit veel meer dan kenners hadden verwacht. In het tweede kwartaal van 2023 hield Tencent onder de streep nog 26,1 miljard yuan over.

Dungeon & Fighter Mobile, dat in mei uitkwam, leverde Tencent in de eerste week na de lancering ruim 140 miljoen dollar op in China. Daarmee was het een van de succesvolste game-introducties op de Chinese markt. Volgens het bedrijf spelen inmiddels miljoenen mensen de game en blijven veel mensen dit doen. Het spel kan "de volgende langdurige grote hit" worden, denkt Tencent.