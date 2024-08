Hélène Hendriks heeft fantoompijn door afgehakte pink

Presentatrice Hélène Hendriks kwam een jaar geleden uit de kast wat betreft haar geamputeerde rechterpink. Ze moffelde lange tijd het onooglijke stompje weg, maar durft er nu honderduit over te praten op tv. Gisteravond ging het in haar talkshow De Oranjezomer in gesprek met para-atleet Joël de Jong, die een been mist, over Hélènes fantoompijn.

Het bovenste vingerkootje van haar pink werd er ooit afgehakt tijdens een hockeywedstijd. “Het is eraf geslagen, maar dat weet ik altijd goed te verbergen, behalve nu”, vertelt Hendriks. “Heb jij eigenlijk nog fantoompijn?”, vraagt ze aan De Jong.

Ongeluk of ziekte

Hij legt uit: “Nee, nee, ik heb dat niet. Ik heb wel begrepen dat het vaker voorkomt bij mensen die een ongeluk hebben gehad, zoals een verkeersongeluk of iets dergelijks, motorongelukken. Ik heb dus via botkanker mijn amputatie gekregen uiteindelijk. Nee, ik heb het niet.”

Hélène heeft dat dus wel bij tijd en wijle. “Weet je wat wel gek is? Ik heb een stukje van mijn vinger eraf. Echt, dat is een peulenschilletje van wat jij hebt, maar ik moet het even op mezelf richten. Nee, geintje! Maar ik heb dus wél af en toe dat nog een beetje, fantoompijn. Dat ik gewoon dat topje ofzo voel, maar die zit er niet meer aan. Maar dat is dus niet bij iedereen? Dat is dus een verschil of je een ongeluk hebt gehad of dat het…”

Stompvorm

Ronald Hertog, Joëls prothesemaker, legt uit dat het voor iedereen weer anders is. “Ja, het is heel erg persoonsafhankelijk. Het scheelt nogal of je amputatiegereedschap een chirurgisch mes is of een auto. Daar zit nog wel een nuanceverschil in en ook hoe de stompvorm eruit komt.”

Het ligt er maar net aan hoe je het lichaamsdeel kwijtraakt, zegt Hertog. “Of een chirurg de tijd kan nemen in een rustige setting om dat been netjes te maken, of is het levensreddend handelen waarin je leven redden het allerbelangrijkst is en niet of dat been er netjes uit komt te zien?”

Hockeycarrière voorbij