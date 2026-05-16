Swatch-winkels in meerdere landen dicht om overweldigende drukte

BIEL (ANP/BLOOMBERG) - Het Zwitserse horlogeconcern Swatch heeft zijn winkels zaterdag in meerdere landen tijdelijk gesloten. Het bedrijf zag zich daartoe gedwongen door een overweldigende drukte om het in de verkoop gaan van een nieuw horloge. Niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Dubai en Singapore bleven vestigingen dicht.

"Met het oog op de openbare veiligheid hebben we besloten de verkoop van het product in Dubai Mall en Mall of the Emirates niet door te laten gaan, en het evenement is geannuleerd", liet Swatch bijvoorbeeld weten. Het stuurde soortgelijke berichten voor winkels in onder meer Londen en Lyon.

In Nederland moest de politie zaterdag ingrijpen bij de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Op de winkel waren honderden mensen afgekomen. Volgens de politie heerste "een onrustige sfeer en er was wat ruzie". Toen de winkel besloot niet meer open te gaan, zijn mensen naar huis gestuurd. Ook in Amsterdam en Utrecht hielden Swatch-winkels de deuren dicht.

Alle ophef draait om een nieuwe samenwerking tussen Audemars Piguet, een maker van peperdure luxehorloges, en Swatch. Het concern heeft goedkopere, plastic versies gemaakt van Audemars Piguet-horloges die tienduizenden euro's kosten. Deze kosten enkele honderden euro's en mensen kunnen ze later waarschijnlijk voor een veel hoger bedrag doorverkopen. Voor veel van de Swatch-winkels stonden er mensen al dagen in de rij, in de hoop zaterdag een exemplaar te bemachtigen.

Het is onduidelijk wanneer de winkels weer opengaan. Westfield Mall of the Netherlands laat op zijn website weten "dat de introductie van Swatch in samenwerking met Audemars Piguet NIET doorgaat. De winkel blijft dit weekend gesloten". Swatch Group was niet bereikbaar voor commentaar.