Activisten vast voor uithangen Palestijnse vlag aan Eiffeltoren

door anp
zaterdag, 16 mei 2026 om 14:16
PARIJS (ANP) - De Franse politie heeft zes mensen aangehouden voor het uithangen van een Palestijnse vlag aan de Eiffeltoren, meldt de krant Le Figaro op basis van een politiebron. Activisten van de Parijse tak van Extinction Rebellion vroegen met die actie vrijdagmiddag aandacht voor de Nakba, de verdrijving van Palestijnen in 1948. Die organisatie meldt de aanhoudingen zelf ook.
De activisten hingen een vlag van 4 bij 3 meter aan de eerste verdieping van de toren in Parijs, zo was ook te zien op beelden die de XR-activisten op Instagram zetten. Volgens dat bericht, dat zaterdag aan het eind van de ochtend werd gepubliceerd, zitten zij nog steeds vast.
Volgens de politiebron van Le Figaro werden de zes opgepakt voor het "zonder toestemming betreden van een beschermde plaats en het in gevaar brengen van de levens van anderen".
