Syrië voltooit eerste banktransactie via SWIFT sinds begin oorlog

DAMASCUS (ANP) - Syrië heeft voor het eerst sinds het uitbreken van de burgeroorlog in 2011 een internationale banktransactie uitgevoerd via het internationale SWIFT-systeem. Het ging om een commerciële transactie met een bank in Italië, zei de gouverneur van de Syrische centrale bank tegen persbureau Reuters.

Het gaat om een mijlpaal voor Syrië. Westerse landen voerden in 2011 sancties tegen banken in Syrië in nadat Bashar al-Assad protesten tegen zijn regime gewelddadig had neergeslagen. Syrische banken, waaronder de centrale bank, werden zo grotendeels afgesneden van de rest van de wereld.

Om geld op te halen voor de wederopbouw van Syrië na de val van het regime van Assad hebben banken toegang nodig tot westerse financiële instellingen en hun internationale berichtennetwerk SWIFT. Centralebankgouverneur Abdelkader Husriyeh zegt dat transacties met Amerikaanse banken binnen enkele weken mogelijk zullen zijn.