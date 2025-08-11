Rechter: alleen Epstein en Maxwell hadden seks met minderjarigen

In documenten van het spraakmakende proces tegen Ghislaine Maxwell, partner van de overleden zakenman Jeffrey Epstein, staat nergens dat anderen dan zij twee seksueel contact hadden met minderjarigen. De Amerikaanse rechter die toezicht houdt op het dossier gaat dan ook niet de buitengewone stap zetten om de verzegelde documenten openbaar te maken, meldt zender NBC News.

De rechter wees het verzoek van het ministerie van Justitie af om verslagen vrij te geven die zijn gebruikt om te bepalen of Maxwell diende te worden vervolgd voor seksuele uitbuiting. Het gaat om transcripties van getuigenverklaringen en ander bewijsmateriaal. Volgens de rechter is de bewering van de regering-Trump dat de stukken nieuwe, belangrijke informatie over de misdaden van Epstein en Maxwell zouden onthullen, aantoonbaar onjuist.

De hele affaire blijft de Amerikaanse president Donald Trump, die jarenlang bevriend was met Epstein, achtervolgen.