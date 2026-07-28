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Tanken goedkoper na Amerikaanse gevechtspauze in Midden-Oosten

Economie
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 9:34
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EINDHOVEN (ANP) - Tanken aan de Nederlandse pomp is dinsdag iets goedkoper geworden, nadat de olieprijzen maandag flink zakten door de Amerikaanse gevechtspauze in de oorlog met Iran. Intussen gaan de olie- en gasprijzen op de groothandelsmarkten verder omlaag.
Volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers is de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine met bijna 1 cent gedaald tot 2,626 euro. Daarmee raakt het record uit mei van 2,646 euro per liter weer iets verder uit beeld. Diesel ging 1 cent omlaag in prijs tot 2,627 euro per liter.
De olieprijzen zakten maandag tot 9 procent, waarbij Brentolie ruim onder de 90 dollar per vat daalde. Vorige week klom de prijs van Brent nog tot boven de 100 dollar door geweld in het Midden-Oosten.
Dinsdagochtend lieten de olieprijzen een verdere daling van zo'n 2 procent zien, nadat president Donald Trump liet weten dat er een "goede kans" is dat gesprekken met Iran vooruitgang opleveren. Dit voedt de hoop op de markt dat de energietoevoer vanuit het Midden-Oosten weer op gang komt.
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