Oman doet Iran voorstel over gezamenlijk beheer Straat van Hormuz

MASQAT (ANP/AFP/RTR) - Oman heeft Iran een voorstel gedaan voor het oprichten van een regionaal orgaan om de Straat van Hormuz gezamenlijk te beheren. Volgens Oman heeft het voorstel steun in de regio van de Perzische Golf.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi heeft maandagavond met zijn collega's in Oman en Saudi-Arabië gesproken over de zeestraat. Hij heeft zich daarbij uitgesproken voor meer samenwerking en meer diplomatieke inspanningen om de regio te stabiliseren.

Hij sprak zijn Saudische collega Faisal bin Farhan al-Saud kort nadat het koninkrijk had geklaagd dat gewapende groepen in Irak die banden hebben met Iran drones op Saudi-Arabië hadden afgevuurd. De spanning tussen Iran en Saudi-Arabië is toegenomen door de strijd in Jemen. Saudi-Arabië had daar lange tijd een staakt-het-vuren met de door Iran gestuurde Houthi's. Maar dat is nu voorbij.

De Straat van Hormuz is een cruciale zee-engte voor de wereldwijde handel in vooral olie, gas en kunstmest.