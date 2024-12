Tata Steel waarschuwt voor mogelijke consequenties van rechtszaak

VELSEN (ANP) - Tata Steel Nederland waarschuwt voor "verregaande consequenties" als een belangrijke rechtszaak over de Kooks- en Gasfabrieken op het hoogovencomplex bij IJmuiden in het nadeel van het staalbedrijf uitpakt. "Een eventuele intrekking van de vergunning van de Kooks- en Gasfabrieken zou een funest effect hebben op de interne processen binnen ons bedrijf", waarschuwde de onderneming een dag voor de zitting in Haarlem van dinsdag.

De zaak gaat over de last onder dwangsommen die door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD) zijn opgelegd aan het bedrijf in verband met zogenoemde ongare ovens. In de installaties worden steenkolen bewerkt tot kooks die samen met ijzererts in de Hoogovens worden omgezet tot ruwijzer. Tata Steel streeft daarbij altijd naar een gare oven, wat betekent dat alle vluchtige bestanddelen uit de kolen zijn vrijgekomen. Maar soms lukt dat laatste niet helemaal en ontsnapt er toch een rookwolk of moet er gas worden afgefakkeld.

Het bedrijf neemt naar eigen zeggen meerdere maatregelen om ongare ovens te voorkomen, bijvoorbeeld door goed de temperaturen in de oven te meten. Maar het volledig voorkomen van ongare ovens zou technisch onmogelijk zijn. De uitkomst van deze beroepsprocedure is daarom van groot belang, aldus de onderneming.