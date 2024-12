Europa bouwt honderden satellieten voor veilige communicatie

BRUSSEL (ANP) - Europa gaat een groot netwerk van zo'n 290 satellieten bouwen, zodat overheden en burgers snel en veilig kunnen communiceren. De contracten daarvoor zijn maandag ondertekend. Het project van de Europese Commissie en ruimtevaartorganisatie ESA kost ruim tien miljard euro.

Het netwerk, IRIS2 genaamd, moet voorkomen dat Europa afhankelijk wordt van andere netwerken, zoals Starlink. Dat is ontwikkeld door SpaceX, het Amerikaanse bedrijf van Elon Musk. Ook moet het ervoor zorgen dat heel Europa dekking krijgt en dat er geen gaten in de bereikbaarheid zitten.

De satellieten worden gebouwd door bedrijven als Thales en Airbus. De meeste satellieten zullen in een baan redelijk dicht boven de aarde draaien, tot duizend kilometer. Sommige satellieten komen verder weg te staan.

Galileo en Copernicus

Bij de ontwikkeling van Europese satellieten wordt het werk verdeeld over de landen die deelnemen. Het is nog niet bekend welke onderdelen van de IRIS2-satellieten in Nederland gebouwd worden.

Europa heeft al twee andere satellietnetwerken, namelijk Galileo voor navigatie en Copernicus voor wetenschappelijke metingen.