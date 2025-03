Taylor Swift helpt muziekconcern UMG aan hogere resultaten

HILVERSUM (ANP) - Muziekconcern Universal Music Group (UMG) heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten geboekt, geholpen door goede verkopen van muziek van de populaire Amerikaanse popzangeres Taylor Swift. Maar ook muziek van artiesten als Sabrina Carpenter, Billie Eilish en Chappell Roan deed het erg goed, net als Wicked: The Soundtrack.

De omzet steeg in de laatste drie maanden van vorig jaar met ruim 7 procent tot meer dan 3,4 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Volgens UMG, dat zijn hoofdkantoor in Hilversum heeft, was bij alle drie bedrijfsdivisies Recorded Music, Music Publishing en Merchandising groei te zien.

Het aan de Amsterdamse aandelenbeurs genoteerde UMG boekte een winst voor aftrek van onder meer belastingen van 706 miljoen euro, een kwart meer dan een jaar eerder. Het AEX-bedrijf is het grootste muziekconcern ter wereld en vertegenwoordigt ook bekende artiesten als Drake, The Weeknd, Ariana Grande en Rihanna. Over heel 2024 werd een omzet behaald van 11,8 miljard euro met een bedrijfsresultaat van meer dan 2,3 miljard euro.